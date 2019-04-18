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Украина вошла в шестёрку самых нищих экономик мира — Bloomberg

Общество

Самой благополучной страной признан Тайланд

Украина вошла в шестёрку самых нищих экономик мира — Bloomberg
Иван Шилов © ИА REGNUM
Население Украины

Вашингтон, 18 апреля 2019, 22:04 — REGNUM  Украина оказалась на шестом месте в рейтинге самых нищих экономик мира (Misery index), который был составлен американским агентством Bloomberg.

Самой нищей признана Венесуэла, затем идут Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и наконец Украина.

По мнению агентства, эти страны имеют самые высокие показатели инфляции и безработицы.

Самой благополучной страной Bloomberg считает Тайланд. На втором месте находится Швейцария, на третьем — Сингапур и Япония.

Напомним, уровень жизни на Украине резко упал сразу после государственного переворота и начала гражданской войны в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, уровень оплаты коммунальных услуг на Украине снизился до 70%, поскольку большая часть населения страны находится за чертой бедности и не может оплачивать счета.

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Социально-экономический кризис на Украине
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