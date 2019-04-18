Цель достигнута, но какой ценой? Бурятия выполнила «майский указ» Путина

Улан-Удэ, , 16:29 — REGNUM В 16 российских регионах выполнили «майский» указ президента Владимира Путина о повышении зарплат учителям. Росстат опубликовал данные о «среднемесячных доходах от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год.

В число выполнивших поручение президента вошла Республика Бурятия. В остальных регионах страны, как сообщает РБК, формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. Жители Бурятии, связанные с системой образования, над этими данными лишь горько смеются.

«Я лично выполнил «майский указ» работая на двух ставках, ну и плюс северные», — сообщил учитель математики из Северобайкальска Цыремпил Доржиев.

В июне прошлого года в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным он попросил у президента установления справедливой оплаты труда работников образования. На сегодня, по его мнению, зарплата педагогов не отражает количество и качество затраченного ими труда.

Напомним, зарплата учителя без переработок едва ли превышает минимальный размер оплаты труда по республике, который с коэффициентами составляет около 16 тыс. рублей. Чтобы дотянуть до «среднестатистической» месячной зарплаты в 33 тысячи рублей, представленных Росстатом, преподавателям приходится работать на две и даже три ставки.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за низких зарплат учителя из Бурятии и Забайкалья уезжают работать в Монголию. Причём, привлекают их там не только более высокие заработки, но и отношение к труду учителя. Высокий престиж профессии и уважение со стороны учеников и их родителей, как сообщало ранее ИА REGNUM, позволяет учителям чувствовать себя нужными и востребованными специалистами.

Учителя из Бурятии бегут в Монголию за большими зарплатами и уважением