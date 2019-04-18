Крым — многообразен: занятия найдутся для всех отдыхающих

Москва, , 15:46 — REGNUM Популярность Крыма для отдыха на майские праздники объясняется совокупностью факторов. Прежде всего, следует отметить доступность этих туров, как по цене, так и по транспортным возможностям из-за большого количества предложений — от относительно дорогих авиатуров (относительно потому, что в сравнении с бюджетными зарубежными турами, они все равно на 30−70% дешевле) до дешёвых автобусных туров, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева.

«Например, автобусные туры в Крым из подмосковного Сергиево-Посада на 9−11 дней сейчас предлагаются стоимостью от 12 тыс. рублей (без питания) до 20−25 тыс. рублей с трёхразовым питанием. Такие туры привлекательны для малообеспеченных семей, а также молодёжи, которые предпочитают автобус другим видам транспорта.

Вторым фактором является широкий ассортимент туров в Крым по видам туризма. Помимо отдыха на море, которое на майские праздники будет ещё холодным, есть множество интересных экскурсионных туров для разных категорий туристов, как по возрасту, так и по интересам», — пояснила эксперт.

Также пользуются популярностью туры с лечебными целями. Из-за отсутствия у некоторых граждан возможности уйти в полноценный отпуск, они отдыхают по 7−10 дней 2−3 раза в год, используя один из таких коротких отдыхов на диспансеризацию и лечение на уникальных курортах Крыма

«Значительную роль в популяризации Крыма также сыграла системная и целенаправленная государственная политика развития Крыма, как туристической территории и национальной здравницы, а также различные меры продвижения и поддержки отдыха российских граждан на полуострове.

Кроме того, можно отметить приверженность значительной части граждан РФ, не имеющих ограничений по выезду из страны, отдыху в России по разным причинам (отсутствие загранпаспорта, боязнь языкового барьера, террористических актов, и и.д.)», — высказал своё мнение Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым является самым популярным направлением для отдыха в майские праздники в 2019 году в пределах России.

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