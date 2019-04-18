В Москве зарегистрировано 7,7 млн личных автомобилей

Москва, , 15:41 — REGNUM В Москве выросло число личных автомобилей, сообщили 18 апреля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«За восемь лет число личных машин в Москве и области выросло на треть (в 2010 было 5,7 млн зарегистрированных автомобилей, сегодня — 7,7 млн). Ежедневно на улицы столицы выезжают 3.2 — 3.6 млн автомобилей», — говорится в информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно международному рейтингу, Москва находится на первом месте среди мировых столиц по загруженности дорог. Власти Москвы не согласны с этими выводами.

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