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Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

Общество

Александр Шестун отказывается от пищи и капельниц

Москва, 18 апреля 2019, 15:28 — REGNUM  Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун был доставлен в московскую больницу после остановки сердца. Об этом сообщила его супруга Юлия.

Она рассказала, что прибывшие на помощь Шестуну медики сделали укол адреналина, «откачали» его, а затем срочно отправили в городскую больницу № 20. Бывший глава района по-прежнему отказывается от пищи и капельниц.

«Собран консилиум врачей, его состояние, несмотря на вчерашние события, оценивают как средней тяжести», — цитирует Юлию РБК.

Шестун 17 апреля потерял сознание во время следственных действий в СИЗО «Матросская тишина». Еще в феврале он объявил голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, Шестун был арестован в августе 2018 года за превышение должностных полномочий. Его обвинили в мошенничестве, легализации преступных средств, получении взяток и незаконной предпринимательской деятельности. Свою вину бывший глава района не признаёт.

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