Забота об инвалидах: компания E-Land World помогает с трудоустройством

Сеул, , 15:23 — REGNUM Южнокорейская компания E-Land World совместно с Службой по трудоустройству инвалидов Южной Кореи увеличит количество центров профессионального обучения инвалидов с отклонениями в развитии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

На сегодняшний день, компании E-Land World принадлежит шесть центров профессионального обучения, расположенных в Сеуле, провинции Кёнгидо, в городах Тэджон и Тэгу.

В 2019 году компания планирует открыть еще несколько учебных центров для людей с нарушением развития в провинциях Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Намдо, Канвондо и городе-метрополии Пусане.

Известно, что в 2014 году E-Land World впервые наняла трех сотрудников с ограниченными возможностями в качества специалистов по продажам в магазины одежды SPAO, расположенных в городе Сеул. После чего было нанято еще три сотрудника с ограниченными возможностями в магазины города Тэгу (провинция Кёнсан-Пукто) и Мокпхо (провинция Чолла-Намдо).

«В настоящее время в нашей компании работают 57 человек с ограниченными возможностями. В будущем мы планируем продолжить трудоустраивать инвалидов, чтобы в каждом магазине, принадлежащем компании, трудился один человек с ограниченными возможностями», — сообщили представители E-Land World.