В Алма-Ате представили 30 новых учебников на казахском языке

Алма-Ата, Казахстан, , 15:15 — REGNUM Новые учебники на казахском языке представили в Алма-Ате в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», сообщает 18 апреля издание Informburo.

Отмечается, что в работе над переводом принимали участие более 300 специалистов из числа преподавателей, редакторов, опытных переводчиков и лингвистов. Тираж каждого учебника составил 10 тыс. экземпляров. Планируется, что к новому учебному году учебники получат 112 высших учебных заведений республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Алма-Ате представили антологию современной казахской прозы и поэзии, которая переведена на шесть языков ООН. Литературный проект реализован в рамках государственной программы «Рухани жангыру».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют перевести 30 популярных иностранных учебников