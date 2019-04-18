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Возле собора Парижской Богоматери могут построить временный храм

Общество

На время реконструкции Нотр-Дама

Париж, 18 апреля 2019, 15:03 — REGNUM  Во Франции возле собора Парижской Богоматери на время реконструкции может быть построен символический деревянный собор для туристов и верующих, сообщает 18 апреля CNews со ссылкой на настоятеля собора Патрика Шове.

«Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все. Я спрашиваю себя: не можем ли мы построить временный собор?» — сказал Шове.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля возник пожар в соборе Парижской Богоматери, в результате которого почти полностью сгорела его верхняя часть, обрушилась кровля и шпиль. Пожарным удалось справиться с огнём только к утру 16 апреля.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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