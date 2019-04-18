Заксобрание Прикамья отклонило законопроект о копии Знамени Победы

Пермь, , 14:42 — REGNUM В Перми депутаты большинством голосов отклонили законопроект коммунистов «Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае». После итогов голосования депутат Владимир Корсун заявил, что в знак протеста покидает зал заседаний, однако после объявленного перерыва вернулся на своё место, сообщает Накануне.RU.

По словам депутата Владимира Корсуна (КПРФ), подобные законы приняты и действуют уже на территории 53 субъектов РФ. В аналитической записке, которую представило Управление аналитической и законотворческой деятельности аппарата Заксобрания Прикамья, говорится, что в 53 регионах приняты законодательные акты, регулирующие рассматриваемые отношения, при этом в преобладающем количестве субъектов Российской Федерации законодательные акты, регулирующие вопросы использования копии Знамени Победы, полностью дублируют положения федерального законодательства. В отдельных субъектах Российской Федерации предусматривается регулирование вопросов, связанных с изготовлением и хранением копий Знамени Победы. В ряде субъектов РФ порядок использования копии Знамени Победы установлен подзаконными актами, где установлены порядки размещения и использования копии Знамени Победы.

В качестве проблемных моментов указано то, что статьёй 3 законопроекта предлагается установить обязанность использования копии Знамени Победы во время торжественных и ритуальных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, проводимых как органами государственной власти Пермского края, так и органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

Между тем в соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Федеральным законодательством органы государственной власти субъектов Российской Федерации не наделены полномочиями по регулированию правоотношений в рассматриваемой сфере деятельности в отношении органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

Также специалисты обратили внимание на возникновение новых расходных обязательств краевого бюджета, которые предлагается покрыть за счёт экономии бюджетных средств. Стоит отметить, согласно финансово-экономическому обоснованию для реализации законопроекта потребуется 67 500 рублей.

В Управлении аналитической и законотворческой деятельности аппарата Заксобрания Прикамья отметили, что расчёт стоимости затрат на изготовление копий Знамени Победы представлен исходя из размера полотнища 90×135. Между тем, согласно официальным данным, Знамя Победы представляет собой полотнище размером 82 на 188 см.

«Законопроект содержит исторические неточности. Так, в статье 3 законопроекта предложен перечень случаев использования копии Знамени Победы, в число которых входит проведение «церемоний предания земле и отдания государственных почестей по военному ритуалу при захоронении останков воинов советских вооружённых сил, павших в борьбе за свободу и независимость Отечества в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, обнаруженных в результате поисковых работ на территории Пермского края, либо доставленных для захоронения в Пермский край из других субъектов Российской Федерации или зарубежных стран».

Пермского края не коснулись боевые действия Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, как следствие, на территории края не ведутся поисковые работы по обнаружению останков павших воинов, в связи с этим считаем, данную норму некорректной», — говорится в аналитической записке.

О нецелесообразности принятия законопроекта Законодательным собранием Пермского края заявил и губернатор Максим Решетников.

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«27 млн человек погибло. Мы предали сейчас нашу победу!» — гневно заявил парламентарий, когда стало ясно, что законодательную инициативу большинство депутатского корпуса не поддержало.

Стоит отметить, Владимир Корсун в ходе доклада о законопроекте напомнил, что в Перми уже происходили случаи, когда горожанам запрещали приносить на праздничные мероприятия флаги СССР и Знамя Победы, а принятие закона позволило бы снять неопределенность при одновременном использовании флага РФ, Пермского края и Знамени Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2018 года сотрудники полиции запретили участие в акции «Бессмертный полк» гражданам, проносившим на мероприятие Знамёна Победы, что вызвало бурю негодования со стороны общественности.

Позднее прокуратура Перми установила, что данный факт был основан на правилах, утвержденных организаторами мероприятия во главе с Отмаховой, что противоречит федеральному закону «О Знамени Победы».

В 2019 году общественники направили властям запрос — можно ли нести в рамках акции «Бессмертный полк» Знамя Победы. По словам главы краевого отделения «Сути времени» Павла Гурьянова, был получен ответ от администрации губернатора, в котором говорится, что Знамя Победы защищено профильным законом.

В 2019 году участники гражданской инициативы «9 мая со Знаменем Победы!» намерены проконтролировать, чтобы в 2019 году в Перми строго соблюдался закон и граждане в соответствии со своими убеждениями могли использовать символ Победы над фашизмом в стране-победительнице фашизма. Всё происходящее в этот день участники «гражданской инициативы» будут фиксировать и тут же освещать в СМИ и социальных сетях.

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