Красногорск, , 18:10 — REGNUM

В Московской области разграничили полномочия властей по вопросам организации гражданской обороны. Соответствующий законопроект приняли депутаты Московской областной думы на заседании 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Гражданская оборона Mchs.gov.ru

Как пояснил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, теперь каждый орган государственной власти будет выполнять конкретные задачи,

«Теперь все 15 задач распределены между органами государственной власти. Первая задача — это обучение. Вторая — оповещение. А дальше это борьба с пожарами, вопросы эвакуации, предоставления средств индивидуальной и коллективной защиты», — отметил он.

Основным ответственным лицом, которым будет утвержден план гражданской обороны и защиты граждан, становится губернатор Московской области. На правительство Московской области возложены обязанности подготовки граждан и плана гражданской обороны, обеспечения материально-технической базы, организации оповещения при возникновении опасности.

Московская областная дума, в свою очередь, займётся вопросами законодательного регулирования.

«В ходе подготовки закона был ряд замечаний по тексту, которые мы проработали вместе со всеми заинтересованными сторонами», — добавил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов («Единая Россия»).

Напомним, в России День гражданской обороны России отмечается ежегодно 4 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданская оборона – «важная составляющая нацбезопасности каждой страны»