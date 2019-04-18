России отвели 149-е место в рейтинге свободы прессы

Москва, , 12:49 — REGNUM Ежегодный рейтинг свободы прессы опубликован неправительственной организацией «Репортеры без границ» (РБГ) 18 апреля. Россия опустилась в списке стран на одну позицию — со 148-го на 149-е место.

Лидируют в рейтинге Норвегия, Финляндия и Швеция. Более всего свобода прессы, полагают авторы отчета, ограничена в Эритрее, КНДР и Туркмении.

Отмечается, что всего 24% стран находятся в «хорошей» или «скорее хорошей» зоне с точки зрения свободы прессы. Годом ранее показатель составлял 26%. Так, менее терпимой стала атмосфера в США (48-е место, — 3 к прошлому году), а в России власти усиливают «давление на интернет и независимые СМИ», говорится в публикации.

Венесуэла в рейтинге находится на 148-м месте, Бразилия — на 105-м, Франция — на 32-м, Турция — на 157-м. Перемещение той или иной страны в списке составители связывают со случаями убийств и преследований журналистов, а также политической обстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минкомсвязи Константин Носков призвал Роскомнадзор делать акцент на действительно серьёзных нарушениях в работе СМИ, а не придираться к ним по незначительным поводам и не работать «для галочки».

Читайте также: Глава Минкомсвязи попросил Роскомнадзор не придираться к СМИ ради «галочки»