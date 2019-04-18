Жириновский призвал не оскорблять Панкратова-Чёрного и Алтайский край

Москва, , 12:37 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступился за артиста Александра Панкратова-Чёрного.

«Зачем набросились на хорошего артиста Панкратова-Чёрного? Он имеет право, купив билет в бизнес-класс, попросить 50 грамм водки и бутерброд. Он поспит и через 3 часа будет в Москве», — рассуждает Жириновский.

Депутат Госдумы призвал не оскорблять артиста и жителей Алтайского края.

«Но нет, на всю страну начали: вот он алкоголик, пьяница! Зачем это все нужно? Этим мы же оскорбляем и его самого и всех жителей Алтайского края, где он народный герой», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что артиста в среду сняли с рейса Барнаул — Москва с признаками алкогольного опьянения. Однако сам артист заявил, что был трезв и просто попросил «100 грамм водочки и бутылочку минералочки», что допустимо в бизнес-классе.

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