Видео: 3D Realms показала геймплей ретро-шутера WRATH: Aeon of Ruin

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Студии 3D Realms и KillPixel выложили в сеть 20 минут геймплея предстоящей WRATH: Aeon of Ruin. Ролик был опубликован 17 апреля на YouTube-канале компании.

Игра представляет собой инди-шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнетрельного ружия) с «пиксельной» графикой. Ожидается, что его релиз состоится в 2020 году, а в ранний доступ первый эпизод игры выйдет летом 2019 года.

Читайте также: Разработчики Stormdivers сомневаются в успехе собственной игры

Напомним, WRATH: Aeon of Ruin станет первой за последние 18 лет игрой, в основу которой лег графический движок (базовая программа) Quake engine. Его использовали при создании Quake, Hexen II, Malice и других игр. Последней была Eternal War: Shadows of Light от студии Two Guys Software, она вышла в 2002 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Кровь на ладонях: геймплей Mortal Kombat 11 показали на Nintendo Switch