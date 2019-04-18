В Донбассе находятся 50 тыс. украинских силовиков — СНБО

Киев, , 12:32 — REGNUM В зоне проведения карательной операции в Донбассе находятся около 50 тыс. украинских силовиков, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 18 апреля информационное агентство УНИАН.

Чиновник пожаловался на обилие раненных, поступающих из зоны боевых действий и призвал население Украиын сдавать кровь:

«Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с «передка» уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тысяч бойцов», — рассказал он.

Как сообщили представители ЛНР, только в марте небоевые потери ВСУ составили 32 человека, из которых девять погибли, ещё 23 получили ранения.

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