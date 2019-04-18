Четверг, 18 Апреля 2019 года
13:05:13 МСК

В Донбассе находятся 50 тыс. украинских силовиков — СНБО

Общество

Украинские формирования продолжают ежедневно нарушать Минские соглашения

Киев, 18 апреля 2019, 12:32 — REGNUM  В зоне проведения карательной операции в Донбассе находятся около 50 тыс. украинских силовиков, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 18 апреля информационное агентство УНИАН.

Чиновник пожаловался на обилие раненных, поступающих из зоны боевых действий и призвал население Украиын сдавать кровь:

«Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с «передка» уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тысяч бойцов», — рассказал он.

Как сообщили представители ЛНР, только в марте небоевые потери ВСУ составили 32 человека, из которых девять погибли, ещё 23 получили ранения.

Читайте также: В марте небоевые потери ВСУ в ЛНР составили 32 человека — Марочко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить