Майор Вооруженных сил Казахстана признал свою вину в мошенничестве

Астана, , 12:30 — REGNUM Командир второго дивизиона войсковой части в Джамбульской области Казахстана (майор) признал свою вину по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что факт мошенничества также установлен в отношении еще двух подозреваемых, один из которых является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

По версии следствия, подозреваемые путем обмана командира батареи завладели денежными средствами в размере 1,7 млн тенге ($4,5 тыс.) за оказание содействия в положительном решении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля директор департамента по связям с общественностью национального бюро по противодействию коррупции Арман Бердалин заявил, что в Алма-Атинской области сотрудники полиции открыли огонь по оперативникам нацбюро. Сотрудники антикоррупционного ведомства пытались задержать полицейских при получении взятки.

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