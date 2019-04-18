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В Индонезии назвали «ложной» информацию о готовящихся протестах в стране

Общество

Информация в социальных сетях о готовящихся протестах в Джакарте — ложная

Джакарта, 18 апреля 2019, 12:11 — REGNUM  Национальная полиция Индонезии объявила, что информация, распространяемая в социальных сетях и в Whatsapp Group, о готовящихся протестах, схожих с массовыми митингами 1998 года, в Джакарте, является ложной, сообщает информационный портал Detik.

«Это ложная информация. Это провокационный и агитационный контент, распространяемый аккаунтами в социальных сетях», — заявил глава национальной полиции Индонезии Дэди Прасетио.

По его словам, если следователь соберет доказательства преступления, то владельцев аккаунтов в соцсетях задержат.

Издание поясняет, что неизвестный источник информации призвал жителей Индонезии к демонстрации, чтобы выразить несогласие с итогами подсчета голосов, опубликованных рядом индонезийских исследовательских центров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее большинство индонезийских исследовательских центров провело предварительный подсчет итогов выборов в Индонезии, согласно которому действующий президент Индонезии Джоко Видодо набрал около 55% голосов, опередив своего оппонента на 10 пунктов.

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Внутренняя политика Индонезии
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