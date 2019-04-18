За сутки в Сирию вернулись свыше 1,2 тыс. беженцев

Москва, , 12:02 — REGNUM Более 1,2 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, 17 апреля. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. В их числе более 360 женщин и 620 детей.

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«Через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» вернулись 362 человек (женщин — 109, детей — 185), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 852 человек (женщин — 256, детей — 435)», — уточнили в центре.

Добавим, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 62 сирийца.

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Всего с середины июля 2018 года с территорий иностранных государств в САР вернулись почти 194 тыс. человек, а с сентября 2015 года в общей сложности 423,2 тыс. человек.

В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 1 апреля 2019 года в 45 государствах находится почти 6,7 млн официально зарегистрированный сирийский беженец, из них более 2 млн женщин и 3,4 млн детей.