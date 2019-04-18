Москва внедрит камеры распознавания лиц уже «завтра»

Москва, , 12:17 — REGNUM «Завтра» в Москве начнёт работать система распознавания лиц граждан через камеры наружного наблюдения. Запуск таких цифровых технологий 18 апреля анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на форуме «Цифровая эволюция бизнеса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Собянин на примере отдельных отраслей перечислил, какие меры предпринимают столичные власти для развития и внедрения цифровых технологий.

«Транспорт — базовая система, без которой такой город, как Москва, не может функционировать, он превратится в коллапс, если не заниматься транспортной системой. Одно из направлений — создание интеллектуальной транспортной системы. «Завтра» — проект беспилотного транспорта, моделирования потоков транспорта. «Безопасность» — одно из главных направлений, без которых бизнес не сможет существовать. Безопасность в городе тоже основывается во многом на информационных технологиях. В Москве сейчас больше камер, чем в других мировых городах. Больше, может быть, только в Лондоне и ещё паре городов. Завтра, буквально завтра, будут внедрены системы распознавания лиц. Они уже сегодня работают в экспериментальном порядке. Наш город станет еще безопаснее», — пообещал мэр Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году вырос уровень цифровой грамотности россиян.

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