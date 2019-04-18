В Казахстане стартовал фестиваль тюльпанов

Астана, , 11:48 — REGNUM Фестиваль тюльпанов стартовал в Тюлькубасском районе Туркестанской области Казахстана, сообщили 18 апреля в пресс-службе акимата (администрации) области.

Отмечается, что именно в Тюлькубасском районе произрастает большое количество тюльпанов Грейга, занесенных в Красную книгу. Тюльпаны расцветают один раз в год на 10−15 дней и занимают площадь 15−20 га.

В администрации отметили, что фестиваль призван сберечь уникальные цветы и привлечь в регион как можно больше туристов. В рамках мероприятия прошло театрализованное представление и хореографическая постановка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля старший инспектор природоохранной группы управления службы местной полиции департамента полиции Туркестанской области Нурлан Туманбаев заявил, что в регионе организованы рейды по выявлению незаконного сбора тюльпанов Грейга и Кауфмана.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Казахстана запустила рейды по выявлению незаконного сбора тюльпанов