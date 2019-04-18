Четверг, 18 Апреля 2019 года
13:46:23 МСК

В Казахстане стартовал фестиваль тюльпанов

Общество

Фестиваль призван сберечь уникальные цветы и привлечь в регион как можно больше туристов

В Казахстане стартовал фестиваль тюльпанов
Esther Westerveld
Тюльпан Грейга

Астана, 18 апреля 2019, 11:48 — REGNUM  Фестиваль тюльпанов стартовал в Тюлькубасском районе Туркестанской области Казахстана, сообщили 18 апреля в пресс-службе акимата (администрации) области.

Отмечается, что именно в Тюлькубасском районе произрастает большое количество тюльпанов Грейга, занесенных в Красную книгу. Тюльпаны расцветают один раз в год на 10−15 дней и занимают площадь 15−20 га.

В администрации отметили, что фестиваль призван сберечь уникальные цветы и привлечь в регион как можно больше туристов. В рамках мероприятия прошло театрализованное представление и хореографическая постановка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля старший инспектор природоохранной группы управления службы местной полиции департамента полиции Туркестанской области Нурлан Туманбаев заявил, что в регионе организованы рейды по выявлению незаконного сбора тюльпанов Грейга и Кауфмана.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Казахстана запустила рейды по выявлению незаконного сбора тюльпанов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыкальные фестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить