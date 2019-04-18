Каждый второй житель России сталкивался с «фейк-ньюс»

Москва, , 11:31 — REGNUM Более 50% жителей России сталкивались с недостоверной информацией, 31% — в интернете, 20% — по телевидению. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

74% опрошенных из тех, кто столкнулся с ложной информацией в СМИ, считают, что фейковые новости были опубликованы умышленно. О случайности заявили только 17%.

У 62% респондентов, столкнувшихся с фейк-ньюс в СМИ, сразу возникали подозрения о недостоверности информации. При этом 47% российских граждан в последние годы не попадались фейковые новости.

Опрос проведен 16 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Подробнее: Большинство граждан РФ считает закон о фейковых новостях нужным — ВЦИОМ

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону о защите информации, которые ввели ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков).

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