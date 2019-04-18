Четверг, 18 Апреля 2019 года
11:19:48 МСК

Полиция Нью-Йорка арестовала поджигателя католического храма

Общество

Бдительность службы охраны католического собора помогла полиции Соединенных Штатов арестовать человека, стремившегося поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка арестовала поджигателя католического храма
jadepalmer
Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Вашингтон, 18 апреля 2019, 11:16 — REGNUM  Арест гражданина США, пытавшегося внести в католический собор Святого Патрика в Нью-Йорке несколько канистр бензина, произведен местной полицией, 18 апреля сообщила телекомпания CNN.

По информации, предоставленной CNN, инцидент произошел вечером 17 апреля. Виновник происшествия, мужчина 37-и лет, который, согласно поступившей информации, уже совершал действия, привлекавшие внимание представителей органов охраны правопорядка.

Как сообщает телекомпания, данный гражданин, войдя в собор, попытался вылить на пол содержимое канистр, но был замечен охраной, воспрепятствовавшей ему осуществить намерение. Виновник инцидента был выдворен из храма и после допроса, проведенного полицией, которую вызвала служба охраны, арестован.

Представитель полицейского департамента Нью-Йорка Джон Миллер, комментируя происшествие, сообщил что при обыске у арестованного нашли несколько зажигалок и бутылку с зажигательной смесью

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 11 апреля произведен арест человека, которому инкриминируют организацию поджогов на территории штата Луизиана 26 марта, 2 апреля и 4 апреля в приходе Сент-Лэндри. Пострадали так называемые «черные» церкви, прихожане которых имеют африканское происхождение.

Читайте ранее в этом сюжете: В США арестовали мужчину, подозреваемого в поджоге трех «черных» церквей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить