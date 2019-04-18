Киллеров, задержанных у дома Зеленского, отпустили под залог в $7 тыс

Киев, , 11:11 — REGNUM Группу боевиков, задержанных в Киевской области возле населённого пункта Иванковичи, где расположен дом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отпустили под залог, заявили 17 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сказано на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Сумма залога составила 192 тыс. гривен или чуть более $7 тыс.

«В эпоху Возрождения католики, продавая индульгенцию, были более практичными, чем современные суды. Хотя бы думали о пополнении сокровищницы», — прокомментировал ситуацию глава национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля возле села Иванковичи задержали трёх мужчин. Во время обыска у них нашли оружие, а также автомобиль, в котором был установлен крупнокалиберный пулемёт ДШК.

Генеральная прокуратура Украины поспешила заявить, что задержанные хотели убить не Владимира Зеленского, а его соседа — некоего криминального авторитета.

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