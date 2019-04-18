После пожара: супермодель Водянова показала вид Нотр-Дам-де-Пари изнутри

Париж, , 11:01 — REGNUM Супермодель Наталья Водянова, родившаяся в Нижнем Новгороде, опубликовала на своей странице в соцсетях внутренний вид Собора Парижской Богоматери после пожара. «Очень тяжело видеть последствия пожара», — написала она после посещения собора, где 15 апреля произошёл страшный пожар.

«Очень тяжело видеть последствия пожара. Между тем эксперты, с которыми мы встретились вчера, утверждают, что именно отважная работа пожарных (мужчин и женщин) позволила спасти большую часть интерьера, витражи, башни фасада, деревянные балки, на которых висят колокола и сами колокола Собора Парижской Богоматери», — написала Водянова.

Напомним, в результате пожара 15 апреля величайший памятник мировой архитектуры остался практически без крыши. Также обрушился шпиль, пострадало и внутреннее убранство, но удалось сохранить две башни собора. При тушении пожара водой оказался повреждён орган. Пожар в здании XII века, где на момент ЧП проходили реставрационные работы, продолжался несколько часов.

Ранее папа Римский Франциск выразил пожарным благодарность за работу.

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В день пожара возде собора также находился нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, который на своей странице в соцсетях рассказал, что «парижане стоят на коленях и поют Аллилуйю, глядя на горящий Нотр Дам де Пари».

»Очень сильное зрелище… Национальная трагедия», — добавил он.