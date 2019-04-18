Кровь на ладонях: геймплей Mortal Kombat 11 показали на Nintendo Switch

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Студия NetherRealm Studios выложила в сеть демонстрацию геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11 на портативной консоли Nintendo Switch. Ролик был опубликован 17 апреля на YouTube-канале проекта.

«Вся эта кровь на ваших ладонях!», — такой комментарий администрация канала разместила в описании к видео. Создатели игры добавили, что сейчас поклонники культового файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) смогут проводить поединки «на ходу».

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Напомним, релиз Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch состоится 10 мая 2019 года. На платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК игра выйдет раньше — 23 апреля 2019 года.

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