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В Казахстане полицейские оказали сопротивление при попытке их задержания

Общество

Сотрудники антикоррупционного ведомства пытались задержать полицейских во время получения ими взятки

Астана, 18 апреля 2019, 10:49 — REGNUM  В Алма-Атинской области полицейские открыли огонь по сотрудникам национального бюро по противодействию коррупции Казахстана. Об этом 18 апреля заявил директор департамента по связям с общественностью нацбюро Арман Бердалин, сообщает издание Informburo.

По его словам, сотрудники полиции открыли огонь при попытке их задержания во время получения взятки. В сторону оперативно-следственной группы было произведено три выстрела, после чего полицейские скрылись.

Бердалин отметил, что полицейские подозреваются в получении взятки в размере 700 тыс. тенге ($1847) от местного жителя за возврат 2,5 тыс. шкур ондатры, добытых незаконным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Арман Бердалин заявил, что по подозрению в получении взятки задержан директор центра оценки и развития персонала железнодорожного транспорта АО «Казахстанские железные дороги».

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