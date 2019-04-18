В Уганде началась регистрация оружия

Кампала, , 10:47 — REGNUM В Уганде начали кампанию по регистрации оружия, находящегося в использовании государственных и частных институтов. Регистрация проводится с целью борьбы с преступностью, передает RFI Kiswahili.

По словам министра внутренних дел Уганды Абига Каниа, с 2014 по 2016 год более 500 человек в Восточной Африке погибли из-за ненадлежащего использования оружия. Еще 1407 человек были серьезно ранены.

За последние три года полиция отметила рост подростковой преступности на 20%.

С целью разрешения сложившейся ситуации правительство Уганды создало особый отряд по проведению регистрации оружия.

Эксперт в сфере преступности Фред Эгеса заявил, что кампания, инициированная правительством Уганды, может помочь искоренить преступность.

В Уганде частным лицам разрешено владеть оружием. По оценкам, в личном владении граждан находится около 400 тысяч единиц оружия, в то время как официально зарегистрировано лишь около 3000.