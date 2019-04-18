Копенгаген, , 11:48 — REGNUM

Международные правозащитные организации, такие, как Amnesty International и Human Rights Watch крайне негативно отозвались о созданных при помощи ЕС и ливийской береговой охраны лагерях для беженцев. Страны Европейского союза совместно с подразделениями ливийской береговой охраны отлавливают тех, кто пытается пересечь Средиземное море и доставляют их в ливийские лагеря, чтобы затем отправить на родину — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Согласно данным правозащитных организаций, в лагерях беженцы находятся в ужасных условиях: пребывающих в лагеря до смерти избивают, насилуют и всячески издеваются. Так, глава Human Rights Watch Кеннет Рот, комментируя происходящее, назвал эти лагеря зверством. Глава организации также заявил: «То, что европейцы не могут сделать законно, они делают незаконно: они не могут позволить береговой охране Италии вылавливать лодки с беженцами в Средиземном море, поэтому они предоставляют средства и все необходимое ливийцам».