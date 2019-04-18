Литовскому офису Swedbank предъявлены обвинения в отмывании денег

Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Крупнейший шведский банк Swedbank заподозрили в отмывании денег ещё в феврале 2018 года, и теперь под подозрения попал также офис банка в Литве. Как сообщает 17 апреля шведский телевизионный канал SvT, обвинения были выдвинуты американо-британским финансистом Биллом Браудером, который ранее заявлял о необходимости расследования в центральном, латвийском и эстонском офисах.

Сообщается, что компания Браудера под названием Hermitage Capital Management (HCM) отследила 2 653 883 долларов США, которые были переведены на счёт в литовском филиале Swedbank из Danske Bank, расположенном в Эстонии. Согласно SvT, представители HCM также отметили, что держат под наблюдением все транзакции из датского Danske Bank в Литву «по причине того, что источники средств представляются подозрительными».

Осенью 2018 года один из крупнейших банков Дании, Danske bank, оказался в центре крупнейшего скандала, связанного с отмыванием денег. Начавшееся расследование обнаружило, что в махинациях замешаны также шведский Swedbank и его филиалы в странах Балтии. Швеция назвала кризис крупнейшим в финансовой индустрии страны за последние десятилетия.

Напомним, что сам Билл Браудер, когда-то ведший финансовые дела в России, оказался замешан в ряде экономических преступлениях. В июле 2013 года приговором российского суда он заочно осуждён к 9 годам колонии общего режима. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов в сумме 4 миллиарда рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы — заочно.