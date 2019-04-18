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Житель Дагестана заплатит 149 млн рублей за ущерб лесному фонду

Общество

Нарушитель незаконно добывал известняк

Житель Дагестана заплатит 149 млн рублей за ущерб лесному фонду
Вырубка леса

Дербент, Дагестан, 18 апреля 2019, 12:54 — REGNUM  В уничтожении плодородной почвы и массовой вырубке деревьев обвинили жителя Дагестана. Суд обязал нарушителя возместить нанесённый лесному фонду ущерб, который оценён в 149 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что в 2014 году виновный с применением экскаватора и погрузчика незаконно занимался добычей бутового камня (известняка) на участке лесного фонда города Дербента. В результате произведенной распланировки территории на площади почти 14,3 тыс. кв. м был уничтожен и перемещён плодородный слой лесной почвы. Кроме того, были вырублены деревья породы «дуб» общим объемом 114 куб. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Дагестане были закрыты более 70% имевшихся в республике предприятий по производству кирпича. Из 60 заводов перестали функционировать 44, работавшие напольным методом. Столь решительные меры властями региона были приняты в связи с тем, что предприятия загрязняли атмосферу и уничтожали плодородную почву.

На землях, деградировавших от напольного обжига кирпича, будет проводиться рекультивация. Вместо закрывшихся заводов в республике должны быть построены современные высокотехнологичные предприятия. Для них определены территории, а предприниматели смогут участвовать в аукционах на право разработки месторождений кирпичных глин.

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