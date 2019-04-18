Четверг, 18 Апреля 2019 года
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Facebook «непреднамеренно» собрала пароли от почты 1,5 млн пользователей

Общество

Соответствующее расследование провели журналисты портала Business Insider

Facebook «непреднамеренно» собрала пароли от почты 1,5 млн пользователей
Иллюстрация: Irishtimes.com
Facebook

Вашингтон, 18 апреля 2019, 10:31 — REGNUM  Администрация соцсети Facebook сообщила порталу Business Insider, что она «непреднаременно» получила личные данные около 1,5 млн пользователей. Соответствующая статья была опубликована 18 апреля на сайте издания.

Эксперты в области кибербезопасности обратили внимание на то, что Facebook просит некоторых пользователей при регистрации предоставить пароли к электронной почте. Когда журналисты решили провести соответствующий тест, они обнаружили: в процессе регистрации соцсеть выдала им сообщение о том, что она производит «импорт» их контактов без предварительного разрешения.

После того, как издание связалось с администрацией Facebook, та сообщила ему, что соцеть «непреднамеренно» собрала личные данные 1,5 млн пользователей. Представители компании отметили, что сейчас производится удаление этой информации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook использовала персональные данные пользователей для ведения конкурентной борьбы. Телеканал NBC News выяснил, что одним компаниям соцсеть предоставляла доступ к таким данным пользователей, а другим отказывала в нём.

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