Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM

Представители дипломатических ведомств Евросоюза, выступая на открытии конференции «Арктика: история и современность», проходящей 17−18 апреля 2019 Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, практически единодушно отметили влияние изменение климата на природу Арктики. Генеральные консулы Италии, Франции и Польши призвали как арктические, так и иные страны, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того представители Евросоюза единодушно выразили обеспокоенность потеплением климата и влиянием этого потепления на природу Арктики.

Напомним, что 17 апреля, в Петербурге открылась IV международная конференция «Арктика: история и современность». Ключевыми темами обсуждения стали вопросы современного освоения и экономического развития российской Арктической зоны, проблемы военной, экологической и техногенной безопасности Арктики, а также развитие человеческого капитала на северных территориях. Площадкой для обсуждения выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

В мероприятии принимают участие представители из России, США, Финляндии, Норвегии, ФРГ, Франции, Польши, Италии и Индии.

Конференция «Арктика: история и современность» проходит в Петербурге с 2016 года при поддержке городского комитета по делам Арктики. В этом году 23−25 апреля отдельные секции конференции пройдут в Мурманске.

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