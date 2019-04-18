С замминистра здравоохранения Якутии снято обвинение — СМИ

Якутск, , 10:35 — REGNUM Отменено постановление о привлечении замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой в качестве обвиняемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом 18 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает SakhaLife.

Ожидается, что в ближайшее время суд аннулирует меру пресечения Вербицкой в виде подписки о невыезде и отменит постановление об отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Сообщается, что само постановление о возбуждении уголовного дела не отменено, но теперь в этом уголовном деле нет фигуранта.

Напомним, 7 апреля 2019 года Якутский городской суд отстранил Вербицкую от занимаемой должности на время расследования возбужденного против нее уголовного дела. Замминистра подозревали в превышении полномочий. Якобы она при подготовке конкурса по закупке партии ланч-боксов для одной из больниц использовала служебное положение.

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