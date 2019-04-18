Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM

По подозрению в получении взятки задержан директор центра оценки и развития персонала железнодорожного транспорта АО «НК «Казахстанские железные дороги». Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Арман Бердалин, сообщает 18 апреля агентство «Казинформ».

По его словам, национальное бюро по противодействую коррупции Казахстана провело досудебное расследование в отношении директора центра. Госслужащий подозревается в получении взятки в размере 1,7 млн тенге ($4,5 тыс.) у подчиненных директоров филиалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2019 года правоохранительные органы Казахстана провели операцию по задержанию более 30 сотрудников национальной компании «Казахстанские железные дороги», которые подозреваются в получении взяток.