В Москве продлили арест блогеру из Дагестана по делу о призывах к террору

Москва, , 10:30 — REGNUM В Москве продлили арест дагестанского Instagram-блогера Алибека Мирзеханова, обвиняемого в призывах к терроризму и вербовке в ряды бандформирования. Постановлением Мещанского районного суда столицы он останется под стражей ещё как минимум два месяца, то есть до 20 июня 2019 года, сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе инстанции.

Напомним, по данному уголовному делу Мирзеханов был задержан сотрудниками ФСБ России 20 февраля 2019 года. Согласно материалам дела, против блоггера дали показания двое свидетелей, которые ранее были осуждены за участие в террористической деятельности.

По их словам, уроженец Дагестана в 2014 году показывал им видеоролики с призывами уехать в Сирию и воевать на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На следующий день после задержания, 21 февраля, Мирзеханов был заключён под стражу на два месяца, а 1 апреля следователи ФСБ предъявили ему обвинение. Свою причастность к вменяемым ему деяниям блогер полностью отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 февраля 2019 года, Мирзеханов также был задержан в своей квартире в Москве, но в рамках расследования другого уголовного дела. Его подозревали в участии в массовой драке у столичного кафе «Неолит», которая произошла тремя днями ранее. Однако дело в отношении блогера было прекращено, и 20 февраля его выпустили из-под стражи. Но в тот же день он был задержан вновь по подозрению в терроризме.

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