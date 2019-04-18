ТОП-20 лучших школ ДФО наполовину заполнен учреждениями образования Якутии

Якутск, , 10:09 — REGNUM Республиканский лицей Якутии попал на первое место в ТОП-20 школ ДФО, сформированном на основании количества выпускников, поступающих в ведущие вузы России. Помимо него, в рейтинг попали ещё восемь школ республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных проводившего исследование рейтингового агентства RAEX.

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В расположенном в Якутске республиканском лицее-интернате показатель поступления в лучшие вузы страны составляет 100%. Второе место по этому показателю занял лицей «Технический» во Владивостоке (47,17%), третье — физико-технический лицей имени Ларионова (Якутск, 44,86%). В ТОПе-5 также Якутский городской лицей (40,21%), и школа №49 в столице Бурятии Улан-Удэ (39,83%). В первой десятке — забайкальский краевой лицей-интернат (город Чита), школа №17 в Якутске, гимназия №1 имени Пушкина в Южно-Сахалинске, лицей инновационных технологий в Хабаровске и гимназия №1 во Владивостоке.

Итого в двадцатке лучших по количеству поступивших в ведущие вузы России девять школ Якутии, три — Бурятии, по две — Приморского края и Сахалинской области и по одной — Колымы, Камчатки, Забайкалья и Хабаровского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин заявлял, что на Дальнем Востоке необходимо создать мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры.

«Создание такого центра прежде всего в интересах граждан России, дальневосточников, их благополучия. Для того чтобы люди могли в полной мере реализовать себя. Мы видим в этом мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, которые мы поставили — для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан», — сказал президент.