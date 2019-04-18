Бизнесмен помог купить 25 машин для больниц Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 10:00 — REGNUM Автопарк медицинских учреждений Кабардино-Балкарии пополнился на 25 автомобилей. Машины «ЛАДА Гранта» были приобретены на средства частного инвестора, сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Автомобили распределят между такими медучреждениями, как республиканская детская клиническая больница, городская детская поликлиника №1, противотуберкулезный и кожно-венерологический диспансеры, поликлиники города Нальчика и районные больницы. Их будут использовать для выездов врачей на неотложные вызовы.

По словам министра здравоохранения республики Марата Хубиева, автопарк медучреждений КБР не обновлялся с 2007 года. Все имеющиеся в настоящее время машины уже превысили свой ресурс вдвое. Спонсор, на чьи средства куплены машины, помог также и с покупкой мягкого инвентаря. Так, на средства инвестора приобретены более трех тысяч матрасов и более пяти тысяч комплектов постельного белья.

В общей сложности сумма, вложенная частным инвестором в здравоохранение, составила более 30 млн рублей.

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