Губернатор обещал найти и наказать виновников фекальной вони в Воронеже

Воронеж, , 09:54 — REGNUM Виновники фекальной вони, от которой периодически вот уже несколько месяцев страдают жители Воронеж, должны понести уголовное, а не административное наказание. Такое мнение выразил 17 апреля журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона пояснил, что запах исходит от Левобережных очистных сооружений, но не по их вине.

«Возможно, жители чувствуют запах из канализационных колодцев. К сожалению, есть — я по-другому не назову этих людей либо организации — негодяи, которые сливают в промежуточные колодцы всякую дрянь. Это скорее всего отходы переработки масла. Сливают либо заводы, которые занимаются растительным маслом, либо предприятия, которые занимаются обслуживанием автомобилей. И мы видим, что эти масляные пятна с завидной регулярностью появляются на Левобережных очистных сооружениях, сразу убивает всю технологию, которая там есть. Я очень рассчитываю, что мы найдем этих негодяев и они не отделаются одним лишь делом об административном правонарушении. Надеюсь, дойдет до уголовного дела», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, фекальный запах разной интенсивности периодически накрывает различные районы Воронежа вот уже почти год — впервые жалобы жителей на вонь были зафиксированы в сентябре. Изначально специалисты не могли установить источник запаха: в качестве причины, например, назывался интенсивный рост сине-зеленых водорослей в водохранилище, а также неудобства, связанные с модернизацией ЛОС.

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