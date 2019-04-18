«Россия ждёт хаоса на Украине, чтобы напасть» — глава генштаба ВСУ

Киев, , 10:08 — REGNUM Россия воспользуется хаосом на Украине, чтобы её захватить, уверен глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, сообщило 18 апреля издание «Факты».

По его мнению, Россия может начать наступательные действия в течение часа:

«Особенность «российско-украинской войны» в том, что в течение одного часа она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций», — заявил Муженко.

Он считает, что Россия хочет захватить Украину, чтобы восстановить контроль над территорией бывшего СССР и стать глобальным игроком на мировой арене.

Для противодействия «российскому вторжению» Украине следует наращивать промышленный оборонный потенциал, подытожил Муженко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия тратит миллиарды долларов на подготовку нападения на Европу и намерена начать своё «вторжение» с Украины.

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Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году, киевские власти делают вид, будто воюют не со своими согражданами, а «с Россией». Верховная рада Украины признала Россию «страной-агрессором», всё руководство Украины сделало громкие заявления, однако за пять лет не было предоставлено ни одного доказательства присутствия вооружённых сил РФ на территории Донбасса, как и не была официально объявлена война между двумя странами.