Школьники из Заполярья завоевали золото на выставке инноваций в Женеве

Москва, , 09:50 — REGNUM Проекты российских школьников из заполярного города Дудинка (Красноярский край) и посёлка Никель (Мурманская область) получили признание на 47-й Международной выставке инноваций в Женеве — Geneva Inventions. Об этом сообщила пресс-служба компании «Норникель».

"Впервые за всю историю салона Geneva Inventions в нем приняли участие подростки, которыми оказались юные изобретатели из Заполярья», — пояснил начальник Управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин.

По его словам, золотые медали достались Глебу Воронову из Дудинки, предложившему создать магнитно-левитационную мыльницу и Глебу Харченко, изобретателю двухконтурной бытовой холодильной установки, работающей на СО2.

Также свои разработки представили на конкурс Юнус Салманов и Эмилбек Саттаров. Они изобрели автоматическую систему отчистки стекол на очках, которая особенно актуальна в тяжелых погодных условиях. Система крепится на любые очки и способна работать от обычного телефона или от батарейки.

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