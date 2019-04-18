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В Екатеринбурге просят обратить внимание на теневых арендодателей квартир

Общество

«Сортировка стала не местом жительства, а местом бизнеса»

В Екатеринбурге просят обратить внимание на теневых арендодателей квартир
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Екатеринбург, 18 апреля 2019, 09:55 — REGNUM  В столице Среднего Урала следует более тщательно вылавливать «нелегалов», тайно сдающих свои квартиры в аренду. Об этом заявил екатеринбургский депутат Александр Колесников на заседании бюджетной комиссии гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Колесников обратил внимание, что из-за теневых арендодателей в бюджете города мало поступлений с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это доставляет неудобство и жителям, считает парламентарий.

«Сортировка стала не местом жительства, а местом бизнеса. Страдают жители, когда с ними по соседству проживает 15 человек!» — сказал Колесников.

Депутат призвал присутствующую на заседании главу аналитического отдела свердловского управления Федеральной налоговой службы Елену Сальникову улучшить взаимодействие с управляющими компаниями, дабы выявлять «нелегалов».

Напомним, за 2018 год на Среднем Урале планируют собрать рекордный налоговый «урожай» благодаря участившейся сдачи квартир в аренду во время чемпионата мира по футболу-2018. Область может получить почти на 43% больше денег с налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Средний Урал ждёт налоговый «урожай» из-за чемпионата мира по футболу

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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