На Алтае выросла численность снежных барсов

Горно-Алтайск, , 09:41 — REGNUM По итогам масштабных учетов снежного барса специалисты WWF выяснили, что в 2019 году на территории Республики Алтай присутствовали не менее 63−64 особей ирбиса, включая 16 котят в 9 выводках, тогда как в 2018 году была учтена 61 особь снежного барса, включая 23 котенка в 10 выводках. Такие данные приводит официальный сайт республиканского правительства.

Экспертов радует тот факт, что повсеместно, как и в прошлом году, встречаются самки ирбиса с котятами — это залог увеличения численности популяции и благополучия группировки.

«Однако везде, кроме бассейна реки Аргут в Республике Алтай ученые наблюдают снижение численности сибирского горного козла — главной добычи ирбиса. Это может стать угрозой для популяции редкого хищника», — пояснил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снежный барс (ирбис) занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории «уязвимый вид». Точная численность снежных барсов в мире до сих пор неизвестна. По данным WWF, на планете обитает около 4 тысяч особей ирбиса. В России подтверждено обитание не менее 63−65 особей.

Ключевым местообитанием снежного барса в Республике Алтай является Кош-Агачский район региона.

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