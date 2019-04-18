В чеченском городе Шали открыли новую мечеть

Шали, Чечня, , 09:30 — REGNUM В Чечне открыта еще одна мечеть. Ее возвели в городе Шали и назвали в честь Исы Ахмадова, который, по словам главы республики Рамзана Кадырова, оставил о себе добрую память в сердцах жителей региона.

Мечеть возведена в классическом османском стиле на участке общей площадью 980 кв. м. Она отделана внутри и снаружи мрамором травертином. Храм может вмещать одновременно до 150 прихожан.

Чеченский лидер, принявший участие в торжественной церемонии открытия мечети, поздравил всех жителей города Шали с появлением еще одной мечети и отметил, что объект органично дополняет архитектурный облик города. А то, что названа она именем Исы Ахмадова, — это, по словам Кадырова, дань памяти человеку, который был «исключительно порядочным и богобоязненным человеком», который «воспитал достойных сыновей — Мохмада и Мохмад-Эми, которые снискали уважение и признание как истинные патриоты нашего Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, в Шали с 2012 года возводится одна из крупнейших мечетей в Европе. Одновременно в ней смогут молиться 20 000 человек. Ее открытие должно состояться в мае 2019 года. Этот храм будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова.

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