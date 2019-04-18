Четверг, 18 Апреля 2019 года
15:01:23 МСК

В России каждый год более 600 тысяч человек заболевают раком

Общество

В Минздраве РФ назвали число умерших от онкологических заболеваний

В России каждый год более 600 тысяч человек заболевают раком
Старик в онкологической клинике

Нижний Новгород, 18 апреля 2019, 03:23 — REGNUM  Более 600 тысяч случаев заболевания раком выявляется в России каждый год, заявил журналистам в Нижнем Новгороде главный онколог страны Андрей Каприн.

«У нас сейчас, согласно статистическим данным, выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, эта цифра растет постоянно», — сказал Каприн.

По его словам, от рака умирают 200 человек из ста тысяч. Каприн отметил, что российские врачи смогли «снизить одногодичную летальность» почти в два раза.

Отмечается, что в разных российских регионах разная статистика смертности от онкологических заболеваний.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ от 7 февраля 2019 г., в течение 2018 г. «лично сталкивались с онкологией» 19% жителей страны, а четыре-пять лет назад — 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Непоказательно: о регионах, в которых дети чаще всего болеют раком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить