Брюссель, , 02:34 — REGNUM

Французский актер Жерар Депардье выставил на продажу свою виллу в бельгийском селении Нешэн за сумму в 800 тысяч евро, передает телерадиокомпания RTL.

Сообщается, что артист уже выставлял на продажу этот дом в 2018 году, однако затем передумал продавать виллу. Сейчас же актер вновь решил продать дом. Как отмечает RTL, возле дома уже установлена табличка, уведомляющая о продаже жилища. Площадь виллы составляет 350 квадратных метров, в доме по шесть спален и ванных комнат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 года французский актер Жерар Депардье, получивший пять лет назад российское гражданство, получил прописку в Новосибирске. По словам представителей актера, Депардье решил получить регистрацию в Новосибирске из-за «выгодного географического положения».

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