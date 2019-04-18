В метро Лондоне отключили Wi-Fi из-за протестов экоактивистов

Лондон, , 02:22 — REGNUM В лондонской подземке британские власти отключили Wi-Fi после угроз протестующих экологических активистов движения Extinction Rebellion, сообщает газета The Guardian.

Ранее, 17 апреля, протестующие угрожали нарушить работу общественного транспорта в британской столице. После этого полиция обратилась к властям Лондона с требованием отключить Wi-Fi в метро. Газета подчеркивает, что власти не предупредили пассажиров подземки об отключении доступа к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Лондоне были задержаны более 100 участников экологической акции протеста. Отмечается, что из них 107 были активистами движения Extinction Rebellion, протестовавших против загрязнения окружающей среды.

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