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Машины можно снимать с регистрации через «Госуслуги» – МВД

Общество

Для снятия авто с учёта не нужно ехать в ГИБДД

Москва, 18 апреля 2019, 02:16 — REGNUM  Автомобили можно снимать с учёта через сайт «Госуслуги», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, снять с учёта своё транспортное средство теперь можно в электронном виде, то есть для снятия с учёта не нужно ехать в ГИБДД. Эта функция активирована 5 апреля 2019 г.

Воспользоваться сервисом может тот автовладелец, автомобиль которого перешёл в собственность другого человека, но в течение десяти дней не был перерегистрирован.

Отметим, что нововведение уже использовали более 13 тысяч автовладельцев, причём свыше девяти тысяч заявлений ГИБДД отклонила.

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