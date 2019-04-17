Среда, 17 Апреля 2019 года
23:57:03 МСК

На Пасху в ДНР временно отменят комендантский час

Общество

Комендантский час действует в ДНР с начала конфликта

Донецк, 17 апреля 2019, 23:56 — REGNUM  Власти Донецкой Народной Республики приостановят действие режима комендантского часа на Пасху. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба администрации главы ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике комендантский час был введён с самого начала конфликта с пришедшими к власти в Киеве в результатет госпереворота бандеровцами. Комендантский час длится с 23:00 до 5:00 по московскому времени.

«Комендантский час будет приостановлен в Пасхальную ночь с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года», — сказано в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР. Сделано это для того, чтобы все желающие смогли сходить в церковь на пасхальную службу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пасха
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить