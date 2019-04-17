Ubisoft сделает бесплатной игру Assassin's Creed с собором Нотр-Дам-де-Пари

Париж, , 23:40 — REGNUM Компания Ubisoft заявила, что сделает свою игру Assassin's Creed 2014 года с собором Парижской Богоматери бесплатной для пользователей по всему миру, 17 апреля передает агентство Reuters.

«Мы солидарны с парижанами и людьми во всем мире, которых волнует опустошение, вызванное пожаром», — говорится в заявлении компании.

Действие игры про группировку наёмных убийц Assassin's Creed: Unity происходит в Париже в 1789 году. Игра примечательна точно воссозданной виртуальной моделью собора Нотр-Дам-де-Пари. В реальном мире собор сгорел дотла 15 апреля.

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