Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна горящего общежития в Петербурге

Санкт-Петербург, , 23:38 — REGNUM В Петербурге скончалась 20-летняя студентка Высшей школы экономики (ВШЭ), екатеринбурженка Евгения Руденко, которая серьезно пострадала, когда выпрыгнула с четвертого этажа общежития, спасаясь от огня. Об этом сообщил 17 апреля депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин.

«Это ужасно. Слов нет. Родители говорят, что теперь только и осталось — наказать виновных. Очень переживают, что уголовное дело попытаются замять. Руководство ВШЭ отказывается признавать факт, что комната в общежитии загорелась из-за короткого замыкания и неисправности системы пожарной безопасности. Хоть и говорили руководители вуза в СМИ, что обеспечат лечение — никакой реальной помощи так и не дождались», — заявил парламентарий.

Пожар в комнате второкурсницы Евгении Руденко в общежитии ВШЭ начался около 03:30 мск 11 апреля. По предварительным данным, очаг возгорания обнаружился у розетки. Студенты заявляли, что пытались выломать дверь, но спастись через нее было уже невозможно. Девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа и серьезно пострадала.

Руденко попала в реанимацию в состоянии глубокой комы, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, переломы позвоночника со смещением и повреждениям спинного мозга, сжатие легких и гипоксию. Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе не могли сразу прооперировать ее из-за нестабильности состояния пациентки.

«Прошу Министра внутренних дел РФ Колокольцева о личном контроле над ситуацией. Ситуация не должна повториться. Молодые ребята не должны умирать из-за раздолбайства конкретных должностных лиц», — заявил депутат Ионин.

ВШЭ со своей официальной страницы «ВКонтакте» прокомментировала инцидент. Представители вуза сообщали, что медицинские счета Евгении Руденко будут оплачены. Однако, по словам Дмитрия Ионина, к нему обратились родители Евгении, которые полагают, что причиной пожара могли стать нарушения требований безопасности в общежитии вуза и короткое замыкание.

«Пожарные системы надлежащим образом не работали. Во время пожара проживающие в общежитии студенты нажимали на кнопки пожарной тревоги, но они не работали. Пожарную тревогу уже вовремя начавшегося пожара включил кто-то из сотрудников, когда уже все здание было в дыму и студенты выбегали на улицу», — сообщал ранее депутат.

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