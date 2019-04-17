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Экс-начальник угрозыска Белгорода арестован на два месяца

Общество

Алексей Морозов подозревается в избиении задержанного

Экс-начальник угрозыска Белгорода арестован на два месяца
Ashely Moreno
Арест

Белгород, 17 апреля 2019, 20:35 — REGNUM  Бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Белгороду Алексей Морозов арестован до 15 июня, сообщил портал Go31.

Судебное заседание прошло 17 апреля в Октябрьском районном суде города Белгорода. О мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Морозов подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, 5 января 2019 года начальник уголовного розыска избил 39-летнего жителя Белгорода, которого подозревали в совершении кражи. Пострадавший получил перелом рёбер, ушибы и ссадины.

Нарушение было установлено УФСБ России по Белгородской области совместно с оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД региона. В полиции проводится внутренняя проверка по факту произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-начальник уголовного розыска Белгорода обвиняется в избиении человека

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